Milan ufficiale il rinnovo di Saelemaekers | cifre dettagli tutta la sua soddisfazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers, classe 1999. La firma rappresenta un importante passo per il giocatore e il club, consolidando la collaborazione e rafforzando il reparto offensivo. Di seguito, tutti i dettagli e le cifre del nuovo accordo, insieme alle parole di soddisfazione di Saelemaekers.

milan ufficiale il rinnovo di saelemaekers cifre dettagli tutta la sua soddisfazione

© Pianetamilan.it - Milan, ufficiale il rinnovo di Saelemaekers: cifre, dettagli, tutta la sua soddisfazione

Alexis Saelemaekers, classe 1999, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan: l'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio. L'ex Anderlecht, Bologna e Roma ha firmato un nuovo quinquennale con decorrenza dal 1° luglio 2026. Pianetamilan.it

Rinnovo Shock: Saelemaekers al Milan fino al 2031! #Shorts

Video Rinnovo Shock: Saelemaekers al Milan fino al 2031! #Shorts

milan ufficiale rinnovo saelemaekersSaelemaekers, Allegri fa blindare il suo pupillo: rinnovo ufficiale col Milan - Il belga rinnova con i rossoneri: l'accordo tra le parti si estende fino al 30 giugno del 2031, come annunciato dal club attraverso un comunicato ... tuttosport.com

milan ufficiale rinnovo saelemaekersMilan, ufficiale il rinnovo di Saelemaekers fino al 2031 - Arriva l'ufficialità del rinnovo con il Milan per Alexis Saelemaekers. sport.sky.it