Milan ufficiale il rinnovo di Saelemaekers | cifre dettagli tutta la sua soddisfazione

Il Milan annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers, classe 1999. La firma rappresenta un importante passo per il giocatore e il club, consolidando la collaborazione e rafforzando il reparto offensivo. Di seguito, tutti i dettagli e le cifre del nuovo accordo, insieme alle parole di soddisfazione di Saelemaekers.

