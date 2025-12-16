Milan-Sassuolo parla Calvarese | Loftus-Cheek? Secondo me non è fallo ecco perchè

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, analizza il gol annullato al Milan nel match contro il Sassuolo, focalizzandosi sulle decisioni arbitrali e sulla presunta mancanza di fallo di Loftus-Cheek. Le sue parole offrono una prospettiva tecnica e approfondita sulla dinamica che ha portato alla revoca della rete, evidenziando le sue interpretazioni e considerazioni sull'episodio controverso.

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, parla Calvarese: “Loftus-Cheek? Secondo me non è fallo, ecco perchè” Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul gol annullato al Milan contro il Sassuolo per un presunto fallo di Loftus-Cheek (inesistente). Pianetamilan.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. We are the Champ19ns Sassuolo 0-3 AC Milan Highlights Serie A Milan Sassuolo, polemiche sulla direzione di Crezzini: Calvarese fa chiarezza. Tre episodi analizzati - Milan Sassuolo è stato un match ricco di gol e non esente da polemiche, su X l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha detto la sua Milan Sassuolo, match giocato alle 12:30 a San Siro, terminato 2- milannews24.com

“Il gol di Pulisic è regolare, non è fallo. E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi”: De Marco su Milan-Sassuolo a Open Var - Questo il giudizio di Andrea De Marco, ex arbitro che nel corso di Open Var, trasmissione su Dazn dove si analizzano tutti gli episodi discussi dell ... ilfattoquotidiano.it

: Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha commentato così a Open VAR su DAZN l'operato dell'arbitro di Milan-Sassuolo, Valerio Crezzini: "Gol Pulisic - facebook.com facebook

Arrivano ulteriori conferme da OPEN VAR. Milan-Sassuolo: era regolare il gol di #Pulisic, giusto non assegnare il rigore di #Pavlovic su Cheddira. Solito caos mediatico ma alla fine è il #Milan che ne esce pesantemente penalizzato pure stavolta. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.