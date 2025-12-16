Milan problemi in attacco | si punta subito Füllkrug Poi questi altri due colpi dal mercato

Il Milan si muove sul mercato per risolvere l'emergenza in attacco, con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale. In particolare, il club punta subito su Niclas Füllkrug del West Ham, considerato il candidato principale, affiancato da altri due possibili innesti per rinvigorire la rosa.

Milan, Fullkrug nome per l'attacco: l'idea di Tare per regalarlo ad Allegri