Milan Primavera Renna | Siamo stati bravi a capitalizzare A Zukic vanno i complimenti

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma, l'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato l'ottima prestazione della squadra e la capacità di capitalizzare le occasioni. Ha inoltre rivolto i complimenti a Zukic, evidenziando il contributo dei giovani talenti alla vittoria.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma. Dopo il pareggio della scorsa settimana, il Milan Primavera torna a vincere: battuto il Parma con un netto e pulito 2-0 grazie alle reti di Zukic e Scotti. Al termine del match, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

DIRETTA/ Milan Parma Primavera (risultato finale 2-0): Scotti chiude i giochi! (oggi 16 dicembre 2025) - 0: riscatto rossonero nel turno infrasettimanale di campionato, decidono Zukic e Scotti. ilsussidiario.net

@AntoVitiello: Some players from Milan Futuro have been called up for the Supercoppa Italiana: Dutu (Milan Futuro), Sala (Milan Primavera), Borsani (Milan Primavera), Ibra (Milan Futuro), Pittarella (Milan Futuro) and Vladimirov (Milan Futuro). x.com

Primavera 1, Milan-Parma: dove vederla in TV e streaming - facebook.com facebook

