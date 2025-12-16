Milan nuovo attaccante dal mercato | un ex interista subito alla corte di Allegri

Il Milan si prepara a rinforzare il reparto offensivo durante la sessione invernale di calciomercato, puntando a un nuovo attaccante. La società sta stringendo le trattative per trovare un profilo di esperienza e peso in avanti, rispondendo alle esigenze di Allegri. Tra le possibili novità, un ex interista potrebbe presto unirsi ai rossoneri.

Come noto il Milan è alla ricerca di un attaccante per la sessione invernale di calciomercato: al tecnico Massimiliano Allegri serve un 'numero 9' di peso lì davanti. Ecco, dunque, l'ultima idea balenata ai dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Pianetamilan.it

