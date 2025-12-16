Milan l’attacco è un problema | Leao rischia la Supercoppa Giménez l’operazione
Il Milan sta affrontando diverse criticità offensive in questa fase della stagione. Rafael Leao potrebbe perdere l'impegno in Supercoppa Italiana contro il Napoli, mentre Santiago Giménez si trova di fronte a un possibile intervento chirurgico, che potrebbe significare un lungo stop. Questi infortuni complicano il percorso dei rossoneri in un momento decisivo.
In questo periodo della stagione il Milan di Massimiliano Allegri ha svariati problemi in attacco: Rafael Leao rischia di saltare il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana e Santiago Giménez potrebbe operarsi: andrebbe verso un lungo stop. Pianetamilan.it
Milan, anno nuovo e soliti problemi: le palle inattive. Pioli deve ritrovare solidità - I segnali positivi delle due uscite negli States lasciano qualche pensiero nella testa di Stefano Pioli. gazzetta.it
Milan, problema Bennacer: la strategia di Moncada per Cardoso e Chukwuemeka - Il Milan è già di fronte al primo bivio della stagione, come ha ricordato in un comunicato anche il direttivo della curva Sud. calciomercato.com
Il problema alla caviglia continua a tormentare Gimenez che non gioca con il Milan da un mese e mezzo: potrebbe sottoporsi a un’operazione chirurgica - facebook.com facebook
Milan, abbiamo un problema. E con un attaccante Allegri sarebbe primo in classifica L’editoriale di @giancarlolabat x.com