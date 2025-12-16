Milan in auge la candidatura di Füllkrug Ma i rossoneri non sono convinti | il motivo
Il Milan valuta l'acquisto di Niclas Füllkrug, centravanti tedesco del West Ham, nel calciomercato invernale. Sebbene la candidatura sia in auge, i rossoneri restano indecisi riguardo alla reale convenienza dell'operazione, che potrebbe portare il giocatore a vestire la maglia milanese a condizioni favorevoli.
Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993, potrebbe lasciare il West Ham per il Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato a condizioni favorevoli. Non si tratta, però, del profilo preferito dal Diavolo per l'attacco. Pianetamilan.it
Milan, torna in auge Embolo: nuovi contatti, è a un anno dalla scadenza col Monaco - Il Milan guarda al mercato anche per l'attacco e tra i profili sondati nelle ultime ore torna in auge anche quello di Breel Embolo. tuttomercatoweb.com
Caprile è uno dei nomi più in auge nel caso Maignan decidesse di andar via Il Cagliari però non vuole agevolare una eventuale trattativa Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook