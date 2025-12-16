Milan gli uomini mercato prediligono Zirkzee | le due condizioni per il suo arrivo

Il Milan punta a rinforzare il reparto offensivo nel mercato invernale, valutando diverse opzioni. Tra queste, Joshua Zirkzee del Manchester United si distingue come uno dei profili preferiti dagli uomini mercato rossoneri, che stanno valutando le condizioni necessarie per portarlo a Milano e rafforzare l’attacco.

Il Milan, per rinforzare il suo attacco nel calciomercato invernale, non pensa soltanto a Niclas Füllkrug, ma ha sempre nel mirino anche Joshua Zirkzee del Manchester United. Le ultime news sull'attaccante olandese ex Bologna e Parma. Pianetamilan.it

Milan, continua lo scontro Galliani-Gancikoff sul mercato - Complice l'infortunio di Rodrigo Ely, il Milan ha riprovato ad accellerare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale a costi contenuti. calciomercato.com

Milan, rotazioni ridotte all'osso per Allegri: allarme stanchezza e uomini ancora contati - Tra la gara con il Pisa e quella con l’Atalanta i rossoneri hanno mostrato segnali di stanchezza sempre più evidenti. tuttomercatoweb.com

Sarà Napoli-Milan la sfida per la semifinale di Supercoppa Italiana Allegri fa i conti con gli infortuni in casa Milan e chiarisce la fiducia verso i suoi uomini in vista della sfida con gli azzurri Cosa vi aspettate da questa gara Scarica l’app di Napolità (link i - facebook.com facebook

Il segreto del Milan: Rabiot, Modric e Pulisic. Avere tre uomini così porta la squadra a permettersi Leão, un indisciplinato per natura che viene ricondotto al gioco da tutta l’intelligenza calcistica che lo circonda - di Alessandro Bonan x.com