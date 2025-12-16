L'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha espresso apprezzamenti per la crescita di Davide Bartesaghi, sottolineando le sue prestazioni egregie. Le sue parole riflettono l'attenzione verso il talento emergente, evidenziando il percorso di sviluppo del giovane nel contesto calcistico.

© Pianetamilan.it - Milan, Galli: “Bisogna dare meriti a Bartesaghi. Sta facendo cose egregie”

L'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla crescita del giovane Davide Bartesaghi: le sue parole. Pianetamilan.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

MON AMOUR NELLA VITA REALE - Tormentoni Estate 2023 - iPantellas Roberta Nicosia

Video MON AMOUR NELLA VITA REALE - Tormentoni Estate 2023 - iPantellas Roberta Nicosia Video MON AMOUR NELLA VITA REALE - Tormentoni Estate 2023 - iPantellas Roberta Nicosia

F. Galli elogia Bartesaghi: "Mi sembra che sia un giocatore molto lineare, e non è una cosa negativa" - Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Radio Rossonera su Davide Bartesaghi: “Bisogna dare meriti a questo ragazzo per il suo percorso di crescita, insieme a ... milannews.it