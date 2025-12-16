Milan Galli | Bisogna dare meriti a Bartesaghi Sta facendo cose egregie
L'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha espresso apprezzamenti per la crescita di Davide Bartesaghi, sottolineando le sue prestazioni egregie. Le sue parole riflettono l'attenzione verso il talento emergente, evidenziando il percorso di sviluppo del giovane nel contesto calcistico.
L'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla crescita del giovane Davide Bartesaghi: le sue parole. Pianetamilan.it
MON AMOUR NELLA VITA REALE - Tormentoni Estate 2023 - iPantellas Roberta Nicosia
F. Galli elogia Bartesaghi: "Mi sembra che sia un giocatore molto lineare, e non è una cosa negativa" - Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Radio Rossonera su Davide Bartesaghi: “Bisogna dare meriti a questo ragazzo per il suo percorso di crescita, insieme a ... milannews.it
Filippo Galli: "Milan, vincere a Napoli per dare una svolta al campionato" - Ultima chiamata per il Milan contro il Napoli: "Sfida difficile, il Napoli è favorito. tuttomercatoweb.com
"PORTIERI ANNI '80": Stagione 1988/89. Il Portiere Giovanni Galli (Milan), protagonista di: Verona-Milan! "Verona-Milan": https://shorter.me/wnW_O - facebook.com facebook
Ex Milan, Galli su Pulisic: ” Sta diventando un cecchino come lo era Van Basten, ma…” #Sempremilan #ACMilan #Milan x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.