Milan | ecco i convocati di Allegri per la Supercoppa Italiana

Ecco i convocati del Milan per la Supercoppa Italiana, annunciati da Allegri in vista della sfida in Arabia Saudita. La rosa ufficiale comprende i giocatori scelti per affrontare questa importante competizione, confermando le scelte tecniche del tecnico rossonero. Di seguito la lista completa dei convocati pronti a rappresentare il club in questa prestigiosa manifestazione.

In vista della Supercoppa Italiana del Milan, sono ufficialmente stati diramati i nomi degli uomini che seguiranno Allegri in Arabia Saudita: la lista completa. Verso la Supercoppa, i convocati di Allegri ci sono Leao e Fofana Video Verso la Supercoppa, i convocati di Allegri ci sono Leao e Fofana Video Verso la Supercoppa, i convocati di Allegri ci sono Leao e Fofana Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia - Tra le squadre impegnate nella Final Four della Supercoppa Italiana 2025 che si inaugura a tutti gli effetti giovedì sera, c'è anche.

Verso la Supercoppa, i convocati di Allegri: ci sono Leao e Fofana - Il Milan decollerà tra poco dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere l'Arabia Saudita dove si contenderà la Supercoppa Italiana 2025 con Napoli, Bologna e Inter. milannews.it

#Milan in partenza per Riyadh. Per la Supercoppa convocati tutti tranne Gimenez, Gabbia e Balentien. Convocati pure i giovani Dutu, Sala, Borsani, Ibra, Pittarella e Vladimirov x.com

