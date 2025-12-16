Milan | ecco i convocati di Allegri per la Supercoppa Italiana

Ecco i convocati del Milan per la Supercoppa Italiana, annunciati da Allegri in vista della sfida in Arabia Saudita. La rosa ufficiale comprende i giocatori scelti per affrontare questa importante competizione, confermando le scelte tecniche del tecnico rossonero. Di seguito la lista completa dei convocati pronti a rappresentare il club in questa prestigiosa manifestazione.

In vista della Supercoppa Italiana del Milan, sono ufficialmente stati diramati i nomi degli uomini che seguiranno Allegri in Arabia Saudita: la lista completa. Pianetamilan.it

Verso la Supercoppa, i convocati di Allegri ci sono Leao e Fofana

milan convocati allegri supercoppaMilan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia - Tra le squadre impegnate nella Final Four della Supercoppa Italiana 2025 che si inaugura a tutti gli effetti giovedì sera, c'è anche. tuttomercatoweb.com

milan convocati allegri supercoppaVerso la Supercoppa, i convocati di Allegri: ci sono Leao e Fofana - Il Milan decollerà tra poco dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere l'Arabia Saudita dove si contenderà la Supercoppa Italiana 2025 con Napoli, Bologna e Inter. milannews.it

