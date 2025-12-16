Milan Davino su Gimenez | Sappiamo che avverte ancora dolore sa di avere il nostro sostegno
Dulio Davino, dirigente del Milan e ex calciatore, ha commentato la situazione di Santiago Gimenez, evidenziando che l’attaccante avverte ancora dolore ma sa di poter contare sul sostegno del club. Nel focus delle sue dichiarazioni, si discute anche sulla possibilità di un intervento chirurgico.
Dulio Davino, ex calciatore e ad oggi dirigente sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Santiago Gimenez: si opererà? Le sue parole in merito. Pianetamilan.it
SANTIAGO GIMÉNEZ - SKILLS, ASSISTS and GOALS AC MILAN - 2025
