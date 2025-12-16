Milan Bartesaghi non basta | 2-2 contro il Sassuolo a San Siro
Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo con un pareggio emozionante contro il Sassuolo, terminato 2-2. La partita, disputata a San Siro, vede la doppietta di Bartesaghi, ma non basta per ottenere i tre punti. Un confronto ricco di emozioni e colpi di scena, che conferma l'equilibrio della Serie A.
Il Milan di Massimiliano Allegri torna nuovamente in campo: Milan-Sassuolo termina 2-2, doppietta di Bartesaghi e. Pianetamilan.it
Una doppietta storica di Bartesaghi non basta AC Milan 2-2 Sassuolo Serie A Highlights
Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - Bartesaghi scrive la storia diventando il più giovane difensore a fare doppietta in Serie A, ma non basta. sport.sky.it
Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri - Il tecnico rossonero non riesce a sfatare il doppio tabu Sassuolo e neo- msn.com
IL TALENTO BARTESAGHI! Il Corriere dello Sport svela due retroscena sull'esterno sinistro del Milan dopo la doppietta al Sassuolo. #Bartesaghi #Milan #CorrieredelloSport #Giovani #Maldini - facebook.com facebook
Milan-Sassuolo, pareggio amaro ma record per Bartesaghi: le statistiche #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.