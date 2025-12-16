Milan Bartesaghi non basta | 2-2 contro il Sassuolo a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo con un pareggio emozionante contro il Sassuolo, terminato 2-2. La partita, disputata a San Siro, vede la doppietta di Bartesaghi, ma non basta per ottenere i tre punti. Un confronto ricco di emozioni e colpi di scena, che conferma l'equilibrio della Serie A.

milan bartesaghi basta 2Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - Bartesaghi scrive la storia diventando il più giovane difensore a fare doppietta in Serie A, ma non basta. sport.sky.it

milan bartesaghi basta 2Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri - Il tecnico rossonero non riesce a sfatare il doppio tabu Sassuolo e neo- msn.com

