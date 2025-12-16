Mikaela Shiffrin si conferma protagonista assoluta dello slalom di Courchevel, dominando ancora una volta con prestazioni impressionanti. La campionessa americana rafforza la sua leadership nella Coppa del Mondo femminile 2025-2026, lasciando le avversarie distanziate e dimostrando di essere in una categoria a parte.

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin senza rivali nello slalom di Courchevel. Lara Della Mea mai così in alto

Inarrestabile. Incredibile. Dominante. Leggendaria. Mikaela Shiffrin si è aggiudicata anche lo slalom di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, rifilando ancora una volta distacchi abissali a tutte le rivali, facendo il vuoto e confermando di essere di un altro pianeta rispetto al resto del Circo Bianco. La nativa di Vail con questo successo prosegue nel suo percorso netto in questa annata tra i rapid gates (4 vittorie su 4) andando a ritoccare i suoi già clamorosi record statistici. A questo punto il conteggio parla di 105 vittorie con 161 podi e 68 vittorie in slalom. Oasport.it

