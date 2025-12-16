Mikaela Shiffrin senza rivali nello slalom di Courchevel Lara Della Mea mai così in alto

Mikaela Shiffrin si conferma protagonista assoluta dello slalom di Courchevel, dominando ancora una volta con prestazioni impressionanti. La campionessa americana rafforza la sua leadership nella Coppa del Mondo femminile 2025-2026, lasciando le avversarie distanziate e dimostrando di essere in una categoria a parte.

Inarrestabile. Incredibile. Dominante. Leggendaria. Mikaela Shiffrin si è aggiudicata anche lo slalom di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, rifilando ancora una volta distacchi abissali a tutte le rivali, facendo il vuoto e confermando di essere di un altro pianeta rispetto al resto del Circo Bianco. La nativa di Vail con questo successo prosegue nel suo percorso netto in questa annata tra i rapid gates (4 vittorie su 4) andando a ritoccare i suoi già clamorosi record statistici. A questo punto il conteggio parla di 105 vittorie con 161 podi e 68 vittorie in slalom. Oasport.it

