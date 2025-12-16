Mikaela Shiffrin senza rivali nello slalom di Courchevel Lara Della Mea mai così in alto
Mikaela Shiffrin si conferma protagonista assoluta dello slalom di Courchevel, dominando ancora una volta con prestazioni impressionanti. La campionessa americana rafforza la sua leadership nella Coppa del Mondo femminile 2025-2026, lasciando le avversarie distanziate e dimostrando di essere in una categoria a parte.
Inarrestabile. Incredibile. Dominante. Leggendaria. Mikaela Shiffrin si è aggiudicata anche lo slalom di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, rifilando ancora una volta distacchi abissali a tutte le rivali, facendo il vuoto e confermando di essere di un altro pianeta rispetto al resto del Circo Bianco. La nativa di Vail con questo successo prosegue nel suo percorso netto in questa annata tra i rapid gates (4 vittorie su 4) andando a ritoccare i suoi già clamorosi record statistici. A questo punto il conteggio parla di 105 vittorie con 161 podi e 68 vittorie in slalom. Oasport.it
Mikaela Shiffrins 67th Slalom Win 104th Overall WC Victory at Copper Mountain
Mikaela Shiffrin pone le basi per la vittoria nello slalom di Courchevel: distacchi importanti - Mikaela Shiffrin si conferma inarrestabile e pone le basi per la vittoria nello slalom in notturna ... oasport.it
Shiffrin vince lo slalom serale di Cdm a Courchevel, Della Mea ottava - COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Schiffrin domina lo slalom di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. msn.com
DI UN ALTRO SPORT Mikaela Shiffrin vuole proseguire l'imbattibilità nella località che le ha regalato otto vittorie in carriera e domina la prima manche con quasi 1”: out invece Lara Colturi - facebook.com facebook
Con oggi, Mikaela Shiffrin (160) e Lindsey Vonn (140) sommano 300 podi complessivi in Coppa del Mondo. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.