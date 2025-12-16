Mihajlovic tre anni dalla morte | il commovente post della moglie Arianna

A tre anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna condivide un commovente messaggio per ricordare il suo caro. Ex calciatore e allenatore di grande talento, Mihajlovic ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e nei cuori di chi lo ha amato.

Sono passati tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con una lunga carriera in Italia tra Lazio, Inter, Sampdoria e Milan, a causa di una leucemia. Lo ricorda la moglie Arianna Mihajlovic, con un commovente post su Instagram. “ Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic) Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

