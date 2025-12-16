Mihajlovic tre anni dalla morte | il commovente post della moglie Arianna

A tre anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna condivide un commovente messaggio per ricordare il suo caro. Ex calciatore e allenatore di grande talento, Mihajlovic ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio e nei cuori di chi lo ha amato.

© Lapresse.it - Mihajlovic, tre anni dalla morte: il commovente post della moglie Arianna Sono passati tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con una lunga carriera in Italia tra Lazio, Inter, Sampdoria e Milan, a causa di una leucemia. Lo ricorda la moglie Arianna Mihajlovic, con un commovente post su Instagram. “ Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic) Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Mihajlovic è morto a 53 anni, la sua storia in immagini Mihajlovic, 3 anni dalla morte: il commovente post della moglie - Sono passati tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con una lunga carriera in Italia tra Lazio, Inter, Sampdoria e Milan, ... lapresse.it

Gli anni d'oro con la Lazio, la panchina del Bologna, la moglie Arianna: Sinisa Mihajlovic ucciso dalla leucemia mieloide - Il 16 dicembre 2022 moriva Siniša Mihajlovic, campione in campo e grande esempio di coraggio oltre lo sport Tre anni fa se ne andava Sinisa Mihajlovic. msn.com

Buongiorno rossoblù!! Per sempre SINISA Esattamente tre anni fa, il 16 dicembre 2022, ci lasciava Sinisa Mihajlovic. Per sempre nella nostra memoria e nel nostro cuore Sempre, forza Bologna - facebook.com facebook

Tre anni fa ci lasciava Siniša Mihajlovic Sempre con noi, Mister x.com