Migrazioni Sonore cala il sipario del Festival Popolare Italiano

Roma, 16 dic. (askanews) – Giovedì 18 e sabato 20 dicembre 2025, al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, vanno in scena gli ultimi due appuntamenti di Migrazioni Sonore, la rassegna del Festival Popolare Italiano dedicata ai dialoghi tra culture, identità e tradizioni dei suoni del Mediterraneo, curata da Stefano Saletti. Due serate che intrecciano pluralità, nuove cittadinanze, memorie sonore e visioni contemporanee, con protagonisti l’Orchestra Multietnica di Arezzo guidata da Enrico Fink e il progetto dedicato al Mediterraneo realizzato da Stefano Saletti & Banda Ikona con la partecipazione del Baobab Ensemble. Ildenaro.it

Musica è incontro, musica è dialogo. Domani 11 dicembre e sabato 13 due nuovi appuntamenti al Festival Popolare italiano “Migrazioni sonore” al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali con artisti che hanno fatto dello scambio e della condivisione il loro t - facebook.com facebook