Migranti in Italia 142.974 in strutture di accoglienza
Al 2023, in Italia si contano 142.974 migranti ospitati nelle strutture di accoglienza. Questi numeri riflettono la situazione attuale riguardo alla presenza di richiedenti asilo e rifugiati nel paese, evidenziando l'entità dell'emergenza umanitaria e le sfide del sistema di accoglienza italiano.
Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi ieri parlano di 142.974 persone su tutto il territorio nazionale. Imolaoggi.it
Politiche ANTI IMMIGRAZIONE in Italia: cosa sta succedendo davvero?
Minori migranti soli: Unicef, “solo il 4% è accolto in famiglie affidatarie”. Oltre 16.000 sono in strutture di accoglienza - L’affido familiare è non solo la forma di accoglienza più economica, ma anche quella che garantisce migliori condizioni di vita per bambine, bambini e adolescenti migranti e rifugiati non accompagnati ... agensir.it
Cdm: sì a migranti da Italia in Albania - Il Consiglio dei ministri ha emanato il decreto legge riguardante le "disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare". rainews.it
Germania, Italia e Grecia hanno trovato un nuovo compromesso sui migranti. Chi è sbarcato o arrivato prima in Italia o Grecia, è stato identificato lì e poi è ripartito verso la Germania, potrà essere rimandato indietro. In cambio Berlino non dovrà accogliere nuo - facebook.com facebook
#Tv2000 - L’ #Italia che non accoglie. Report di #Migrantes #9dicembre #Tv2000 #Migranti #Accoglienza @_Migrantes @tg2000it x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.