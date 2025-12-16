Migranti in Italia 142.974 in strutture di accoglienza

Al 2023, in Italia si contano 142.974 migranti ospitati nelle strutture di accoglienza. Questi numeri riflettono la situazione attuale riguardo alla presenza di richiedenti asilo e rifugiati nel paese, evidenziando l'entità dell'emergenza umanitaria e le sfide del sistema di accoglienza italiano.

Per quanto riguarda la presenza di migranti in accoglienza, i dati diffusi ieri parlano di 142.974 persone su tutto il territorio nazionale. Imolaoggi.it

Politiche ANTI IMMIGRAZIONE in Italia: cosa sta succedendo davvero?

