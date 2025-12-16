Migliore Panettone e Pandoro del supermercato la classifica e chi li produce

Altroconsumo ha pubblicato i risultati dei test 2025 sui dolci natalizi da supermercato, valutando 12 panettoni e 10 pandori dei marchi più noti. L'articolo presenta la classifica dei migliori prodotti, offrendo indicazioni utili per scegliere i dolci di Natale più qualitativi e gustosi disponibili nei supermercati.

Altroconsumo ha pubblicato i risultati dei test 2025 dedicati ai dolci natalizi da supermercato, analizzando 12 panettoni e 10 pandoro tra i marchi più famosi. Nel complesso, i produttori veronesi ottengono valutazioni medie. Panettoni: tutti promossi, nessuna eccellenza. Nel test sui panettoni. Panettoni e pandori: i migliori da comprare al supermercato secondo noi - L'offerta della gdo è sempre più interessante, con proposte che vanno dai prodotti della tradizione a quelli più creativi: ecco quelli da non perdere secondo noi

Migliore Panettone e Pandoro del supermercato, la classifica e chi li produce - A guidare la classifica è il Coop Panettone Classico, premiato come Migliore del Test e Miglior Acquisto. veronasera.it

Il migliore panettone vegano di Varese Senza dubbio quello di Amato! - facebook.com facebook

La classifica del miglior #panettone: con #Motta #BrunoBarbieri, giudice di #Masterchef, conquista il primato nel segmento dei dolci firmati. Esauritissimo il "tre impasti" di #Massari, mentre #Loison punta sulle pesche x.com

