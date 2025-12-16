Miglior comunicatore toscano 2025 a Paolo Ruffini il riconoscimento del Corecom | Felice e consapevole della responsabilità

Paolo Ruffini è stato premiato come Miglior comunicatore toscano 2025 dal Corecom, riconoscendo la sua capacità di unire talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana. Con un linguaggio autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile, Ruffini si distingue per la sua abilità nel comunicare in modo efficace e responsabile, incarnando un esempio di eccellenza nel panorama comunicativo toscano.

"Una capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio comunicativo autentico, inclusivo e immediatamente riconoscibile". Con queste motivazioni il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Toscana ha attribuito il riconoscimento. Livornotoday.it Un anno di Corecom Toscana: 820mila euro restituiti agli utenti nelle controversie telefoniche A Paolo Ruffini il Premio Comunicatore dell'anno - Il Corecom della Toscana ha attribuito a Paolo Ruffini il riconoscimento di ‘Comunicatore Toscano 2025’ “per la sua capacità unica di coniugare talento ... gonews.it

Corecom: Paolo Ruffini è il ‘Comunicatore Toscano 2025’ - Firenze – Il Corecom della Toscana ha attribuito a Paolo Ruffini il riconoscimento di ‘Comunicatore Toscano 2025’ per la sua capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e ... nove.firenze.it

