Microsoft Google e gli altri | big tech Usa punta miliardi sull’India

Le principali aziende tecnologiche statunitensi, tra cui Microsoft e Google, stanno incrementando significativamente i loro investimenti in India. Questa strategia riflette l'importanza crescente del mercato indiano nel panorama globale del settore tech, con le Big Tech che puntano miliardi di dollari per espandere la loro presenza e sfruttare le opportunità offerte dal rapido sviluppo digitale del paese.

Il settore tecnologico dell’ India sta attirando enormi investimenti da parte delle Big Tech statunitensi. Tutto è partito da Microsoft che ha annunciato 17,5 miliardi di dollari per potenziare il settore dell’ intelligenza artificiale indiano. Poche ore dopo Amazon ha rivelato un piano di oltre 35 miliardi per rafforzare la logistica e l’e-commerce (e altro ancora). Non bisogna poi dimenticare i 15 miliardi di Google allocati per costruire un data center di intelligenza artificiale nella città portuale di Visakhapatnam in collaborazione con Adani Group e Airtel. In totale, contando solo questi tre colossi Usa, Delhi si è ritrovata sul tavolo circa 67,5 miliardi: un bottino davvero niente male che, se fatto fruttare a dovere, offrirà al premier Narendra Modi la possibilità di tirare ulteriormente a lucido l’anima hi-tech del suo Paese, in attesa che possa presto spiccare il volo anche l’economia reale. It.insideover.com

