’Microcosmi’ quando l’arte si fa minuscola

La mostra ‘Microcosmi’ esplora l’arte nelle sue forme più minute, rivelando come dettagli invisibili possano diventare protagonisti. Tra opere di dimensioni microscopiche, come una creazione di soli 1 mm per 1 mm, l’esposizione invita a riscoprire la bellezza nascosta nel minuscolo e a riflettere sulla percezione artistica.

Può sembrare uno scherzo e invece è tutto vero. Questa mostra include un’opera grande quanto la punta di una matita, appena 1 mm x 1 mm. Un record che mette subito in chiaro lo spirito dell’esposizione, dove il piccolo non rappresenta un limite, ma un terreno di gioco tutto da sperimentare. Lo sguardo del visitatore è costretto a rallentare, ad avvicinarsi, a scoprire che anche ciò che sfiora l’invisibile può raccontare molto. Accade in Microcosmi, la collettiva appena inaugurata alla Galleria Studio La Linea Verticale (via dell’Oro 4b). I protagonisti sono: Navid Azimi Sajadi, Mattia Barbieri, Ludovico Bomben, Maurizio Bottarelli, Alberto Colliva, Tobia Corradin, Sofia Degli Esposti, Francesca Dondoglio, Mohammed El Hajoui, Michelangelo Galliani, Silvia Inselvini, Monica Mazzone, Valentina Palmi, Marieke Pauwels, Claudio Valerio, Arne Van De Mierop. Ilrestodelcarlino.it

Accade in Abbazia Santo Spirito al Morrone ! "L’Associazione culturale “Sulmona città d'arte” è lieta di invitarla all’inaugurazione della mostra MICROCOSMI. Omaggio a Gaetano Pallozzi, che si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 16:30 presso gli spazi espositi - facebook.com facebook