Michelle Obama contro Trump dopo l’omicidio Reiner | Persone coraggiose non pazzi né disturbati
Michelle Obama interviene dopo l’omicidio di Rob Reiner e sua moglie Michele, sottolineando la differenza tra persone coraggiose e individui disturbati. Ospite di Jimmy Kimmel Live, ha condiviso un dettaglio sulla loro morte, rivelando che i Reiner avrebbero dovuto incontrarla quella sera, rendendo il tragico episodio ancora più drammatico.
Michelle Obama, ospite del programma Jimmy Kimmel Live, ha condiviso un dettaglio che rende ancora più drammatica la morte del celebre regista Rob Reiner e di sua moglie Michele: i due ex inquilini della Casa Bianca avrebbero dovuto incontrarli proprio la sera in cui la coppia è stata uccisa nella loro abitazione a Brentwood. L’ex first lady ha anche replicato indirettamente a Trump, che ha espresso parole dure nei confronti di Reiner dopo la sua tragica scomparsa. “Li conosciamo da moltissimi anni e avremmo vederli quella sera”, ha dichiarato l’ex first lady durante l’intervista trasmessa lunedì sera. Cinemaserietv.it
Jimmy Kimmel & Michelle Obama DESTROY Trump On LIVE TV
