Michelle Obama contro Trump dopo l’omicidio Reiner | Persone coraggiose non pazzi né disturbati

Michelle Obama, ospite del programma Jimmy Kimmel Live, ha condiviso un dettaglio che rende ancora più drammatica la morte del celebre regista Rob Reiner e di sua moglie Michele: i due ex inquilini della Casa Bianca avrebbero dovuto incontrarli proprio la sera in cui la coppia è stata uccisa nella loro abitazione a Brentwood. L’ex first lady ha anche replicato indirettamente a Trump, che ha espresso parole dure nei confronti di Reiner dopo la sua tragica scomparsa. “Li conosciamo da moltissimi anni e avremmo vederli quella sera”, ha dichiarato l’ex first lady durante l’intervista trasmessa lunedì sera. Cinemaserietv.it

