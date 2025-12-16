Michele Maddaloni | Dopo Amici guadagnavo 2500 euro a serata Oggi lavoro in una concessionaria e non ballo più

Michele Maddaloni, ex ballerino di Amici, condivide la sua esperienza dopo il successo nel programma. Racconta di aver guadagnato fino a 2500 euro a serata, poi di aver lasciato il mondo dello spettacolo per lavorare in una concessionaria. Nel suo racconto emergono accuse di raccomandazioni e sfruttamento, oltre alla fine di una relazione sentimentale.

Michele Maddaloni, ex ballerino di Amici, racconta la sua storia su Fanpage.it: l'accusa di essere raccomandato da Maria De Filippi, i manager che lo sfruttavano per soldi, la relazione finita con Maria Zaffino. Oggi ha 44 anni, un nuovo lavoro e ha avuto un figlio dalla sua fidanzata.

