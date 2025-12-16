Mezzetti tra i pali del Maranello Due colpi per il Valsa

Il mercato dei dilettanti si infiamma con diverse operazioni in casa Maranello e Valsa Ancora. Il Maranello ha ceduto il portiere Mawuli alla Modenese e liberato alcuni giocatori, mentre il Valsa Ancora si prepara a rinforzarsi con nuovi movimenti. Ecco le ultime novità sulle trattative e i trasferimenti delle squadre di Promozione.

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzetti tra i pali del Maranello. Due colpi per il Valsa Ancora movimenti nel mercato dei dilettanti. In Promozione il Maranello ha ceduto il portiere Augustine Mawuli (2003) alla Modenese, ha liberato in direzione Valsa Savignano il difensore Alessandro Saccani (2005) e il centrocampista Dillen Rockson (2002) e ha svincolato il centrocampista 2001 Michael Ampofo. Fra i pali biancazzurri arriva invece il 2005 Riccardo Mazzetti dall’Under 20 del Sassuolo. Sempre a proposito di porteri ha già debuttato fra i pali del Baiso, nella gara con il Castelnuovo, il guardiano Enrico Rosa (2004), liberato dal Formigine ed ex Cittadella. Ufficiali anche gli addii di Pietro Bernabiti (attaccante classe 2005) e Mohamed Mounir Haddaji (esterno classe 2002) dal Medolla San Felice. Ilrestodelcarlino.it Mezzetti tra i pali del Maranello. Due colpi per il Valsa - In Promozione il Maranello ha ceduto il portiere Augustine Mawuli (2003) alla Modenese, ... ilrestodelcarlino.it

