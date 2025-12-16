mette paura la classifica la civitanovese non segna

La situazione della Civitanovese si fa sempre più preoccupante: ultima in classifica e con scarse possibilità di evitarlo. Dopo un girone di ritorno deludente, con soli 13 punti e appena 7 reti segnate, la squadra affronta un momento difficile, alimentando timori di retrocessione e un futuro incerto.

La Civitanovese è sempre più ultima e lo spettro della retrocessione aleggia sul Polisportivo. In questo drammatico scenario, la squadra rossoblù chiude un girone di ritorno che l’ha vista conquistare la miseria di 13 punti in 15 gare e realizzare soltanto 7 reti. A Fermignano, Visciano e soci hanno subito la sesta sconfitta stagionale facendo riemergere il medesimo problema di una squadra che non riesce a segnare. Si sono infatti registrate due buone occasioni come la traversa di Macarof oppure una conclusione di Pompili, ma al fischio finale si è usciti dal campo a mani vuote. E il nodo resta lo stesso anche fuori dal campo: che la rosa fosse carente in vari reparti lo si era capito già dall’avvio ma, a parte l’ingaggio di Garcia, Fagan e Tittarelli, non si sono registrati ingressi in corso d’opera. Sport.quotidiano.net

