Metromare Ghera convoca Astral Cotral e Rfi | Basta disagi servono soluzioni immediate

In risposta ai recenti disagi sulla ferrovia Roma-Lido a causa dei cantieri, l’assessore Fabrizio Ghera ha convocato un tavolo tecnico con Astral, Cotral, Rfi e l’appaltatore, chiedendo soluzioni immediate per migliorare il servizio e risolvere le criticità.

Roma, 16 dicembre 2025 – A seguito dei recenti episodi che hanno causato problemi al servizio della ferrovia regionale Roma-Lido legati ai cantieri per il rinnovo della linea aerea, l’assessore all’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha convocato un tavolo tecnico con Astral, Cotral, Rfi e l’appaltatore per ottenere chiarimenti e individuare una strategia per la risoluzione delle criticità. Nel corso della riunione è emerso che le problematiche che hanno causato i ritardi nella riapertura della linea sono state causate da un carrello utilizzato per l’attività di tesatura dei fili di contatto. Cdn.ilfaroonline.it

