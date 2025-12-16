Metromare Ghera convoca Astral Cotral e Rfi | Basta disagi servono soluzioni immediate
In risposta ai recenti disagi sulla ferrovia Roma-Lido a causa dei cantieri, l’assessore Fabrizio Ghera ha convocato un tavolo tecnico con Astral, Cotral, Rfi e l’appaltatore, chiedendo soluzioni immediate per migliorare il servizio e risolvere le criticità.
Roma, 16 dicembre 2025 – A seguito dei recenti episodi che hanno causato problemi al servizio della ferrovia regionale Roma-Lido legati ai cantieri per il rinnovo della linea aerea, l’assessore all’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha convocato un tavolo tecnico con Astral, Cotral, Rfi e l’appaltatore per ottenere chiarimenti e individuare una strategia per la risoluzione delle criticità. Nel corso della riunione è emerso che le problematiche che hanno causato i ritardi nella riapertura della linea sono state causate da un carrello utilizzato per l’attività di tesatura dei fili di contatto. Cdn.ilfaroonline.it
Metromare, Ghera convoca Astral, Cotral e Rfi: “Basta disagi, servono soluzioni immediate” - La decisioni dopo recenti episodi che hanno causato problemi al servizio della ferrovia. ilfaroonline.it
Metromare, da gennaio via ai lavori del ponte ciclo-pedonale: collega Dragona alla nuova stazione - Nel corso di una commissione congiunta convocata dal municipio X sono emerse novità anche su uno degli attesi parcheggi di scambio a servizio della nuova stazione ... romatoday.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.