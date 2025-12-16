Metro C Salvini | Ci sono metro che uniscono e ponti che dividono non capisco perchè

Matteo Salvini esprime perplessità sulla disparità nelle infrastrutture italiane, sottolineando come alcune opere, come alcune metropolitane, siano funzionali e unificanti, mentre altre, come certi ponti, creino divisioni. Nel suo intervento, invita a una riflessione sulle scelte politiche e sulla coerenza delle strategie di sviluppo infrastrutturale in Italia.

Perché la stessa politica, lo dico al Sindaco Gualtieri, non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia? Perché c’è una metropolitana che va bene e un ponte che va male? Perché ci sono opere che uniscono e opere che dividono?”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della cerimonia di apertura delle nuove fermate della metro C, Colosseo e Porta Metronia a Roma. “I romani e i milanesi, i torinesi e i napoletani – ha aggiunto – hanno diritto a perdere meno tempo, a inquinare di meno, ad avere meno traffico? Sì. Lo stesso diritto non ce l’hanno i siciliani, non capisco perché. È un’opera ambiziosa? Sì. Lapresse.it

