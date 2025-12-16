Metro C Salvini | Ci sono metro che uniscono e ponti che dividono non capisco perchè
Matteo Salvini esprime perplessità sulla disparità nelle infrastrutture italiane, sottolineando come alcune opere, come alcune metropolitane, siano funzionali e unificanti, mentre altre, come certi ponti, creino divisioni. Nel suo intervento, invita a una riflessione sulle scelte politiche e sulla coerenza delle strategie di sviluppo infrastrutturale in Italia.
“ Perché la stessa politica, lo dico al Sindaco Gualtieri, non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia? Perché c’è una metropolitana che va bene e un ponte che va male? Perché ci sono opere che uniscono e opere che dividono?”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della cerimonia di apertura delle nuove fermate della metro C, Colosseo e Porta Metronia a Roma. “I romani e i milanesi, i torinesi e i napoletani – ha aggiunto – hanno diritto a perdere meno tempo, a inquinare di meno, ad avere meno traffico? Sì. Lo stesso diritto non ce l’hanno i siciliani, non capisco perché. È un’opera ambiziosa? Sì. Lapresse.it
Metro C, Salvini Obiettivo arrivare a Roma nord nel 2036
Metro C, Salvini: "Ci sono metro che uniscono e ponti che dividono non capisco perchè" - (LaPresse) "Perché la stessa politica, lo dico al Sindaco Gualtieri, non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia? stream24.ilsole24ore.com
Metro C, aperte le fermate Colosseo e Porta Metronia - " Giuli: "Dimostrato che l'archeologia non è nemica della crescita" ... rainews.it
Alla cerimonia anche il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Ci vorranno 32 milioni, 10mila euro al metro: sarà pronta nell’estate del 2027 - facebook.com facebook
Domani aprono 'Colosseo' e 'Porta Metronia', stazioni-museo della metro C. La mattina la visita di Gualtieri, Salvini e Giuli. Il pomeriggio via al servizio #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.