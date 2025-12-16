Matteo Salvini esprime perplessità sulla disparità nelle infrastrutture italiane, sottolineando come alcune opere, come alcune metropolitane, siano funzionali e unificanti, mentre altre, come certi ponti, creino divisioni. Nel suo intervento, invita a una riflessione sulle scelte politiche e sulla coerenza delle strategie di sviluppo infrastrutturale in Italia.

© Lapresse.it - Metro C, Salvini: "Ci sono metro che uniscono e ponti che dividono non capisco perchè"

“ Perché la stessa politica, lo dico al Sindaco Gualtieri, non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia? Perché c’è una metropolitana che va bene e un ponte che va male? Perché ci sono opere che uniscono e opere che dividono?”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della cerimonia di apertura delle nuove fermate della metro C, Colosseo e Porta Metronia a Roma. “I romani e i milanesi, i torinesi e i napoletani – ha aggiunto – hanno diritto a perdere meno tempo, a inquinare di meno, ad avere meno traffico? Sì. Lo stesso diritto non ce l’hanno i siciliani, non capisco perché. È un’opera ambiziosa? Sì. Lapresse.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Metro C, Salvini Obiettivo arrivare a Roma nord nel 2036

Video Metro C, Salvini Obiettivo arrivare a Roma nord nel 2036 Video Metro C, Salvini Obiettivo arrivare a Roma nord nel 2036

Metro C, Salvini: "Ci sono metro che uniscono e ponti che dividono non capisco perchè" - (LaPresse) "Perché la stessa politica, lo dico al Sindaco Gualtieri, non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia? stream24.ilsole24ore.com