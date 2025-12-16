Metro C Roma apre due nuove stazioni nel cuore della città | Colosseo e Porta Metronia diventano fermate-museo

Roma amplia la sua rete metropolitana con l'apertura di due nuove stazioni nel cuore della città: Colosseo e Porta Metronia. Questi nuovi snodi non solo migliorano la mobilità urbana, ma diventano anche punti di interesse culturale, trasformandosi in vere e proprie fermate-museo. Dopo anni di attese e lavori, la Metro C si avvicina a un traguardo importante.

© Panorama.it - Metro C, Roma apre due nuove stazioni nel cuore della città: Colosseo e Porta Metronia diventano fermate-museo Dopo anni di attese, rinvii e lavori complessi, la Metro C compie un nuovo passo decisivo nel centro di Roma. Oggi è stato tagliato il nastro delle stazioni Colosseo e Porta Metronia, due fermate strategiche che non sono soltanto infrastrutture di trasporto, ma veri e propri spazi di valorizzazione archeologica. La loro realizzazione ha infatti portato alla luce reperti di straordinario valore, trasformando i cantieri in luoghi di scoperta e studio. Non semplici stazioni, ma stazioni-museo, pensate per integrare mobilità urbana e patrimonio storico, in una città dove ogni scavo può riscrivere la mappa del passato.

