Metro C le stazioni Colosseo e Porta Metronia sono attive Gualtieri | Centro più vicino alle periferie

Sono state inaugurate e messe in funzione le nuove stazioni della Metro C di Roma, Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Gualtieri ha sottolineato come queste aperture rappresentino un passo importante verso un centro più accessibile e vicino alle periferie, segnando una giornata storica per la mobilità della città.

Giornata storica per la mobilità di Roma: sono state ufficialmente inaugurate e avviate al servizio le fermate ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia.La tratta T3 della linea C è - finalmente - realtà. Da San Giovanni sarà possibile raggiungere il Colosseo, passando per lo scalo di Porta. Romatoday.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Metro C, inaugurate due nuove fermate. Gualtieri Sono le archeo-stazioni più belle al mondo Video Metro C, inaugurate due nuove fermate. Gualtieri Sono le archeo-stazioni più belle al mondo Video Metro C, inaugurate due nuove fermate. Gualtieri Sono le archeo-stazioni più belle al mondo Metro C, Roma apre due nuove stazioni nel cuore della città: Colosseo e Porta Metronia diventano fermate-museo - Dopo anni di attese, rinvii e lavori complessi, la Metro C compie un nuovo passo decisivo nel centro di Roma. panorama.it

Metro C, aperte le fermate Colosseo e Porta Metronia - " Giuli: "Dimostrato che l'archeologia non è nemica della crescita" ... rainews.it

Rome is More. Lenny Kravitz · It Ain't Over 'Til It's Over (Remastered 2012). Aprono le stazioni della metro C Porta Metronia e Colosseo Delle vere e proprie opere pubbliche, in cui trasporto, archeologia e architettura convivono! @roma @atacroma #RomeIs - facebook.com facebook

Dopo 13 anni aprono le stazioni metro Porta Metronia e Colosseo della linea C, scoperto un intero quartiere di età repubblicana. x.com

