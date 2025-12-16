Roma amplia la sua rete metropolitana con l'inaugurazione di due nuove fermate della Linea C: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Presentate dal sindaco Gualtieri, dal ministro Giuli e dal leader della Lega Salvini, queste

© Lapresse.it - Metro C: Gualtieri, Giuli e Salvini inaugurano le fermate Colosseo e Porta Metronia

Roma può fare affidamento da oggi su due nuove fermate della Linea C della Metro: la fermata ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia, “archeostazioni” realizzate dal consorzio Metro C guidato nell’ambito dei lavori commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Metro C a Roma, Gualtieri Stazioni-museo uniche, saranno mete di visita

Video Metro C a Roma, Gualtieri Stazioni-museo uniche, saranno mete di visita Video Metro C a Roma, Gualtieri Stazioni-museo uniche, saranno mete di visita

Roma, nuove fermate della Metro C: Colosseo e Porta Metronia diventano musei - Metro C, tra passato e futuro: inaugurate oggi, martedì 16 dicembre 2025, le nuove stazioni nel cuore di Roma che uniscono reperti archeologici e collegamenti strategici. notizie.it