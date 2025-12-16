Il sindaco Gualtieri esprime fiducia che il taglio di 50 milioni per la Metro C possa essere rivisto attraverso una rimodulazione delle tabelle delle risorse. Attualmente, si attende la pubblicazione di una tabella che confermerebbe questa modifica, in linea con le richieste avanzate.

© Lapresse.it - Metro C, Gualtieri: “Confido che taglio 50 milioni sia rivisto con rimodulazione tabelle”

“Siamo in attesa di una tabella che dovrebbe certificare che c’è una semplice rimodulazione delle risorse, quello che noi abbiamo chiesto. Naturalmente non l’abbiamo ancora vista, quindi finché non c’è la tabella io non voglio neanche pensare che si possa fare un taglio che mette in difficoltà tutta l’opera, che ha un costo molto maggiore per una cifra così bassa, sarebbe una cosa priva di senso”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’inaugurazione delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia della linea C. “Voglio sperare – ha aggiunto – che questo errore che era nell’originale legge di bilancio venga corretto- ha aggiunto- siamo in attesa di altre notizie positive. Lapresse.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Raggi Da quando sono sindaco oltre 900 nuovi bus nelle strade di Roma

Video Raggi Da quando sono sindaco oltre 900 nuovi bus nelle strade di Roma Video Raggi Da quando sono sindaco oltre 900 nuovi bus nelle strade di Roma

Metro C, Gualtieri: “Confido che taglio 50 milioni sia rivisto con rimodulazione tabelle” - (LaPresse) "Siamo in attesa di una tabella che dovrebbe certificare che c'è una semplice rimodulazione delle risorse, quello che noi abbiamo ... stream24.ilsole24ore.com