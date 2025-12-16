Blaise Metreweli, prima donna a guidare il Secret Intelligence Service britannico, annuncia un nuovo approccio all’intelligence nazionale. In un contesto di minacce globali e tecnologie dirompenti, l’attenzione si sposta su un fronte ovunque, con un ordine euro-atlantico in crisi. La sua prima uscita pubblica segna l’inizio di un cambiamento strategico fondamentale per la sicurezza del Regno Unito.

© Formiche.net - Metreweli ridisegna l’intelligence britannica. Il fronte è ovunque, la fiducia è la posta in gioco

Blaise Metreweli, prima donna alla guida del Secret Intelligence Service, utilizza la prima uscita pubblica per imporre un cambio di messa a fuoco: I nostri sono tempi di minacce interconnesse, tecnologia come campo di battaglia, linea del fronte ovunque e un ordine euro-atlantico che non si regge più sulle certezze di ieri. Elementi che suggeriscono un cambio di dottrina. Il non detto sugli Stati Uniti. Metreweli parla di un mondo “tra pace e guerra”, dove la “frontiline” è ovunque, in ogni momento. Londra non cita espressamente la Casa Bianca ma parla come se dovesse mettere in sicurezza la cooperazione, quella con Washington, non dandola più per scontata. Formiche.net