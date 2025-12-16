Metreweli ridisegna l’intelligence britannica Il fronte è ovunque la fiducia è la posta in gioco
Blaise Metreweli, prima donna a guidare il Secret Intelligence Service britannico, annuncia un nuovo approccio all’intelligence nazionale. In un contesto di minacce globali e tecnologie dirompenti, l’attenzione si sposta su un fronte ovunque, con un ordine euro-atlantico in crisi. La sua prima uscita pubblica segna l’inizio di un cambiamento strategico fondamentale per la sicurezza del Regno Unito.
Blaise Metreweli, prima donna alla guida del Secret Intelligence Service, utilizza la prima uscita pubblica per imporre un cambio di messa a fuoco: I nostri sono tempi di minacce interconnesse, tecnologia come campo di battaglia, linea del fronte ovunque e un ordine euro-atlantico che non si regge più sulle certezze di ieri. Elementi che suggeriscono un cambio di dottrina. Il non detto sugli Stati Uniti. Metreweli parla di un mondo “tra pace e guerra”, dove la “frontiline” è ovunque, in ogni momento. Londra non cita espressamente la Casa Bianca ma parla come se dovesse mettere in sicurezza la cooperazione, quella con Washington, non dandola più per scontata. Formiche.net
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.