Metodo Zero open Christmas | Mercatino di Natale

Il Mercatino di Natale Open Day di Metodo Zero offre un'occasione unica per esplorare il nostro spazio coworking e immergersi nell'atmosfera festiva. Tra espositori, food & beverage, creatività e artigianato, sarà possibile scoprire idee originali e sostenibili, condividendo momenti di convivialità e ispirazione in un ambiente accogliente e dinamico.

Open Day di Natale a Metodo Zero! Vieni a scoprire il nostro coworking e scopri espositori, food&beverage, creatività e artigianato. Anche questo Natale apriamo le porte del nostro coworking con Metodo Zero Open Christmas.

