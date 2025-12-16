Meteo | Viavai di perturbazioni a rischio anche le feste natalizie

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di perturbazioni si avvicina all’Italia, minacciando le festività natalizie con maltempo e possibili disagi. L’anticiclone che ha portato clima mite e stabilità sta per indebolirsi, aprendo la strada a nuove instabili condizioni atmosferiche e peggioramento della qualità dell’aria in molte regioni.

meteo viavai di perturbazioni a rischio anche le feste natalizie

© Modenatoday.it - Meteo | “Viavai di perturbazioni, a rischio anche le feste natalizie”

"L’anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell’aria scadente in molte zone dello Stivale, già nel corso di lunedì inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l’ingresso di una nuova intensa perturbazione." Lo conferma il meteorologo. Modenatoday.it

Viavai di perturbazioni in Italia nei prossimi giorni, caldo sopra la media al Sud

Video Viavai di perturbazioni in Italia nei prossimi giorni, caldo sopra la media al Sud

meteo viavai perturbazioni rischioMeteo | “Viavai di perturbazioni, a rischio anche le feste natalizie” - com: "il robusto e anomalo anticiclone che ha dominato la prima parte di dicembre cederà posto già oggi ad una prima perturbazione. modenatoday.it

meteo viavai perturbazioni rischioMeteo, perturbazione in arrivo: temporali sulle isole e neve al Nord. Allerta sull'Italia: ecco dove - Una massiccia perturbazione di origine atlantica è arrivata sulla penisola, portando un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale. leggo.it