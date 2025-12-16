Meteo | Viavai di perturbazioni a rischio anche le feste natalizie

Un’ondata di perturbazioni si avvicina all’Italia, minacciando le festività natalizie con maltempo e possibili disagi. L’anticiclone che ha portato clima mite e stabilità sta per indebolirsi, aprendo la strada a nuove instabili condizioni atmosferiche e peggioramento della qualità dell’aria in molte regioni.

© Modenatoday.it - Meteo | “Viavai di perturbazioni, a rischio anche le feste natalizie” "L’anticiclone, responsabile di clima molto mite, stabilità atmosferica ma anche nubi basse, nebbie e qualità dell’aria scadente in molte zone dello Stivale, già nel corso di lunedì inizierà a indebolirsi da Ovest, stante l’ingresso di una nuova intensa perturbazione." Lo conferma il meteorologo. Modenatoday.it Viavai di perturbazioni in Italia nei prossimi giorni, caldo sopra la media al Sud Meteo | “Viavai di perturbazioni, a rischio anche le feste natalizie” - com: "il robusto e anomalo anticiclone che ha dominato la prima parte di dicembre cederà posto già oggi ad una prima perturbazione. modenatoday.it

Meteo, perturbazione in arrivo: temporali sulle isole e neve al Nord. Allerta sull'Italia: ecco dove - Una massiccia perturbazione di origine atlantica è arrivata sulla penisola, portando un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale. leggo.it

Gruppo ViaVai Lodi - Mercatini di Natale ad Aosta e i Presepi a Bard - facebook.com facebook