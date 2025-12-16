Meteo Roma del 16-12-2025 ore 19 | 15

Le previsioni meteo per Roma e il centro Italia del 16 dicembre 2025 indicano condizioni di stabilità, con cieli prevalentemente sereni e qualche nebbia o foschia nelle zone interne. Al nord e al sud, tempo tranquillo con poche variazioni tra mattina e pomeriggio, mentre le temperature si attestano in lieve calo.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-12-2025 ore 19:15 meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata Un con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord hidria Suzuki swace Maggiore le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

