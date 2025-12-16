Previsioni meteo per Roma e Italia del 16 dicembre 2025 indicano condizioni di stabilità, con sole prevalente e nebbia nelle pianure del nord, mentre il resto del paese si presenta generalmente sereno e asciutto, con temperature in lieve calo.

meteo venerdì trovati raccolto le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli se tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche basso supposte pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord libri Asso sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. Romadailynews.it

Previsioni meteo per i prossimi giorni (16/12/2014)

