Meteo | Previsioni per mercoledì 17 dicembre

Le previsioni meteo per mercoledì 17 dicembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Nel corso della giornata, la nuvolosità dovrebbe attenuarsi e i fenomeni piovosi diminuire, con un totale di circa 6mm di pioggia previsto.

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero. Modenatoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo, perturbazione sull'Italia: porterà piogge fino a domani. Le previsioni da mercoledì 17 dicembre - Un'intensa perturbazione ha dato il via a una fase meteo instabile che probabilmente insisterà almeno fino al weekend pre- meteo.it

