Meteo le previsioni in Campania per martedì 16 dicembre 2025

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per la Campania di martedì 16 dicembre 2025 indicano condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con un aumento delle nuvole in serata. Sono previste deboli piogge, con un accumulo di circa 3 mm. Ecco le principali informazioni sul clima previsto nella regione per questa giornata.

meteo le previsioni in campania per marted236 16 dicembre 2025

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 16 dicembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, martedì 16 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0. Anteprima24.it

Previsioni Meteo Campania

Video Previsioni Meteo Campania

meteo previsioni campania marted236Meteo, le previsioni dl 15 al 21 dicembre: a rischio le feste di Natale, che tempo farà - Meteo, le previsioni della settimana della settimana dal 15 al 21 dicembre e della settimana di Natale. msn.com