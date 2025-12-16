Meteo Latina | Nuova perturbazione Allerta gialla per la pioggia

Una nuova perturbazione si sta avvicinando alla provincia di Latina, portando con sé piogge e condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità, con l’allerta gialla per possibili precipitazioni intense. Gli abitanti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti e a prendere le necessarie precauzioni.

E’ arrivata anche nella provincia di Latina la perturbazione annunciata nei giorni scorsi dagli esperti. E la pioggia sarà protagonista dell’intera giornata di oggi, martedì 16 dicembre, nel territorio pontino come anche in parte del Lazio.La protezione civile ha diramato nelle scorse ore una. Latinatoday.it

