Meteo Latina | Nuova perturbazione Allerta gialla per la pioggia

Una nuova perturbazione si sta avvicinando alla provincia di Latina, portando con sé piogge e condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità, con l’allerta gialla per possibili precipitazioni intense. Gli abitanti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti e a prendere le necessarie precauzioni.

E' arrivata anche nella provincia di Latina la perturbazione annunciata nei giorni scorsi dagli esperti. E la pioggia sarà protagonista dell'intera giornata di oggi, martedì 16 dicembre, nel territorio pontino come anche in parte del Lazio.La protezione civile ha diramato nelle scorse ore una.

Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre - Anticiclone addio, domani primi segnali di cambiamento: una nuova perturbazione porterà maltempo in molte regioni e neve in montagna. meteo.it

*METEO PER LA PROVINCIA DI LATINA DELL’ 11 DICEMBRE 2025.* Cielo sereno con foschie mattutine ed il transito di isolate nuvole. Le temperature sul livello del mare oscilleranno tra 3°C e 15°C. L’umidità raggiungerà punte del *99%* nelle zone interne - facebook.com facebook

