Meteo la settimana pre-natalizia tra piogge e freddo La situazione in Calabria e Sicilia

La settimana dal 15 al 21 dicembre porta condizioni meteorologiche invernali su Calabria e Sicilia, con piogge frequenti e temperature fredde. La circolazione atmosferica predominante non favorisce ondate di gelo estremo, ma il clima resta generalmente freddo e umido, influenzando le attività e i preparativi pre-natalizi in queste regioni.

© Feedpress.me - Meteo, la settimana pre-natalizia tra piogge e freddo. La situazione in Calabria e Sicilia La settimana compresa tra il 15 e il 21 dicembre è caratterizzata, su Calabria e Sicilia, da una circolazione atmosferica tipicamente invernale ma senza ondate di gelo particolarmente intense. Il Mediterraneo centrale resterà spesso esposto a correnti umide occidentali e sud-occidentali, alternate a brevi rientri più freschi dai quadranti settentrionali. Inizio settimana: nubi e piogge a tratti. Feedpress.me Meteo fino al 24 dicembre. Confermata la neve per Natale Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: torna la pioggia - Si sta per avviare alla conclusione la lunga ed anomala fase di bel tempo che ha caratterizzato questa prima metà del mese di dicembre. msn.com

Meteo, le previsioni dl 15 al 21 dicembre: a rischio le feste di Natale, che tempo farà - Meteo, le previsioni della settimana della settimana dal 15 al 21 dicembre e della settimana di Natale. msn.com

- Arriva il maltempo - Le previsioni meteo per la settimana. #veneto #previsionimeteo #maltempo - facebook.com facebook

Che tempo farà nella seconda metà della settimana #previsioni #meteo x.com