Meteo in Puglia | rapido fronte mercoledì poi pressione in aumento ma tempo poco soleggiato fino a Natale

Mercoledì la Puglia sarà interessata da una breve perturbazione legata a una depressione mediterranea, con condizioni meteorologiche instabili e precipitazioni nelle zone meridionali. Dopo questa perturbazione, l’alta pressione tornerà ad affermarsi, portando un aumento della pressione atmosferica. Tuttavia, il tempo rimarrà generalmente poco soleggiato fino a Natale, con condizioni variabili e frequenti passaggi nuvolosi.

Una veloce perturbazione collegata a una depressione mediterranea transiterà sulla Puglia nelle prime ore di mercoledì, coinvolgendo più direttamente le zone meridionali. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, piogge e temporali interesseranno il Salento.

