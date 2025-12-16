Meteo | in arrivo rapide piogge poi tempo stabile ma grigiore diffuso

Una breve perturbazione collegata a una depressione mediterranea interesserà la Puglia nelle prime ore di mercoledì, portando piogge rapide e intense nelle zone meridionali. Dopo il passaggio, il tempo si stabilizzerà, ma il cielo rimarrà prevalentemente grigio, con condizioni di maltempo a breve termine e un successivo miglioramento.

Una veloce perturbazione collegata a una depressione mediterranea transiterà sulla Puglia nelle prime ore di mercoledì, coinvolgendo più direttamente le zone meridionali. Come riporta il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, piogge e temporali interesseranno il Salento e si sposteranno. Brindisireport.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Weekend delle palme con nuovo ribaltone, tornano le piogge

Video Weekend delle palme con nuovo ribaltone, tornano le piogge Video Weekend delle palme con nuovo ribaltone, tornano le piogge

Meteo – Maltempo in arrivo sull’Italia con piogge e temporali anche intensi, non esclusi locali nubifragi - Al via una fase di maltempo sull'Italia con piogge e temporali soprattutto su alcune regioni e localmente non esclusi dei nubifragi ... centrometeoitaliano.it