Meteo | in arrivo rapide piogge poi tempo stabile ma grigiore diffuso

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una breve perturbazione collegata a una depressione mediterranea interesserà la Puglia nelle prime ore di mercoledì, portando piogge rapide e intense nelle zone meridionali. Dopo il passaggio, il tempo si stabilizzerà, ma il cielo rimarrà prevalentemente grigio, con condizioni di maltempo a breve termine e un successivo miglioramento.

Immagine generica

Una veloce perturbazione collegata a una depressione mediterranea transiterà sulla Puglia nelle prime ore di mercoledì, coinvolgendo più direttamente le zone meridionali. Come riporta il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, piogge e temporali interesseranno il Salento e si sposteranno. Brindisireport.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Weekend delle palme con nuovo ribaltone, tornano le piogge

Video Weekend delle palme con nuovo ribaltone, tornano le piogge

meteo arrivo rapide pioggeMeteo – Maltempo in arrivo sull’Italia con piogge e temporali anche intensi, non esclusi locali nubifragi - Al via una fase di maltempo sull'Italia con piogge e temporali soprattutto su alcune regioni e localmente non esclusi dei nubifragi ... centrometeoitaliano.it

meteo arrivo rapide pioggeMeteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni - Torna il maltempo in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi. meteo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.