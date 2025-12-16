Meteo | in arrivo rapide piogge poi tempo stabile ma grigiore diffuso
Una breve perturbazione collegata a una depressione mediterranea interesserà la Puglia nelle prime ore di mercoledì, portando piogge rapide e intense nelle zone meridionali. Dopo il passaggio, il tempo si stabilizzerà, ma il cielo rimarrà prevalentemente grigio, con condizioni di maltempo a breve termine e un successivo miglioramento.
Una veloce perturbazione collegata a una depressione mediterranea transiterà sulla Puglia nelle prime ore di mercoledì, coinvolgendo più direttamente le zone meridionali. Come riporta il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, piogge e temporali interesseranno il Salento e si sposteranno. Brindisireport.it
Weekend delle palme con nuovo ribaltone, tornano le piogge
Meteo – Maltempo in arrivo sull’Italia con piogge e temporali anche intensi, non esclusi locali nubifragi - Al via una fase di maltempo sull'Italia con piogge e temporali soprattutto su alcune regioni e localmente non esclusi dei nubifragi ... centrometeoitaliano.it
Meteo, nuvole e piogge in Italia nella settimana che precede il Natale: le previsioni - Torna il maltempo in Italia complice il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi. meteo.it
Temporali in arrivo in Campania, allerta meteo gialla dalle 18 di oggi alle 12 di domani - facebook.com facebook
#Meteo: forti piogge e nevicate in arrivo nelle prossime ore, le zone coinvolte x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.