Meteo a Roma | allerta codice giallo Piogge e temporali per le prossime 18 ore

L'area di Roma e del Lazio è sotto allerta codice giallo a causa di un peggioramento delle condizioni meteo. Per le prossime 18 ore sono previste piogge diffuse e temporali, con possibili locali criticità. Il Sistema di Protezione Civile regionale ha emesso l'allerta per monitorare gli sviluppi del maltempo e garantire la sicurezza della popolazione.

Pioggia e maltempo a Roma e nel Lazio oggi e domani. A seguito dell'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale dal primo pomeriggio di martedì 16 dicembre 2025 e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di. Romatoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ALLERTA METEO, CODICE ARANCIONE Video ALLERTA METEO, CODICE ARANCIONE Video ALLERTA METEO, CODICE ARANCIONE Allerta meteo per rischio idrogeologico, codice giallo nell’Isola - Giunge il nuovo bollettino meteo emesso per la giornata di lunedì 15 dicembre, ritornano piogge e vento forte. olbia.it

Meteo Roma, allerta vento e quando tornerà la pioggia: le previsioni meteo - Sulla città di Roma tempo ancora a tratti instabile fino a tarda mattinata di mercoledì, poi migliora con i resto della settimana che proseguirà all'insegna di una maggiore stabilità con condizioni ... leggo.it

METEO ROMA: presto torna la pioggia! Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.