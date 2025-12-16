Metafisica Metafisiche

L'esposizione Metafisica/Metafisiche, curata da Vincenzo Trione, si svolge tra diverse sedi a Milano, dal Palazzo Reale al Museo del Novecento e alle Gallerie d’Italia. Il progetto mette in dialogo maestri storici della Metafisica con artisti contemporanei, creando un confronto tra passato e presente e esplorando le diverse interpretazioni di questa corrente artistica.

© Ilgiorno.it - Metafisica/Metafisiche (Palazzo Reale, Museo del Novecento 28 gennaio–21 giugno 2026; Gallerie d’Italia 28 gennaio–6 aprile; Palazzo Citterio 6 febbraio–5 aprile) Metafisica Metafisiche è il progetto diffuso di Vincenzo Trione che mette in dialogo maestri della Metafisica con gli “eredi” internazionali e gli “allievi” del XX e XXI sec. Il percorso parte a Palazzo Reale con 300 opere. Al Museo del 900 il legame tra artisti e Milano, alle Gallerie d’Italia omaggio a Morandi attraverso le foto di Berengo Gardin. Sempre a Giorgio Morandi è dedicato l’omaggio di William Kentridge a Palazzo Citterio. Ilgiorno.it Cos’è la metafisica? #filosofia #imparacontiktok #metafisica Metafisica/Metafisiche - (Palazzo Reale, Museo del Novecento 28 gennaio–21 giugno 2026; Gallerie d’Italia 28 gennaio–6 aprile; Palazzo Citterio 6 febbraio–5 aprile) ... ilgiorno.it

Metafisica / Metafisiche. William Kentridge. Omaggio a Giorgio Morandi - Una grande mostra, tre “capitoli espositivi” in tre grandi Musei milanesi, un programma multidisciplinare di iniziative per la città: Metafisica/Metafisiche è il progetto a cura di Vincenzo Trione, ... arte.it

In provincia di Ferrara alla scoperta di Tresigallo, conosciuta come la “città metafisica” per la sua architettura unica. A guidarci sarà Patrizia, portalettere che ogni giorno percorre le vie di questa cittadina tra arte, storia e vita quotidiana. #TGPoste #PosteItaliane - facebook.com facebook