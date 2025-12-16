Messico scoppia rissa nel Congresso | deputate si prendono per i capelli

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una riunione di routine al Congresso di Città del Messico, una discussione sull’abolizione dell’agenzia per la trasparenza è sfociata in una violenta rissa tra deputati, con scambi di colpi e prese per i capelli. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le tensioni politiche e le dinamiche interne del parlamento messicano.

messico scoppia rissa nel congresso deputate si prendono per i capelli

© Lapresse.it - Messico, scoppia rissa nel Congresso: deputate si prendono per i capelli

Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull’abolizione dell’agenzia per la trasparenza. Il video della camera mostra alcune delle deputate che si spintonano, urlano e si tirano i capelli sul podio davanti alla camera. La disputa è scoppiata durante la discussione di una proposta per eliminare l’agenzia per la trasparenza della città e sostituirla con un nuovo organismo di controllo. Lo scontro ha portato a una sospensione temporanea della seduta. L’opposizione ha abbandonato l’aula mentre la coalizione di governo ha approvato le riforme in loro assenza. Lapresse.it

WATCH: Fight Breaks Out Between Mexican Senate Leaders as Session Ends | Mexico News | N18G

Video WATCH: Fight Breaks Out Between Mexican Senate Leaders as Session Ends | Mexico News | N18G
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

messico scoppia rissa congressoScoppia una rissa al Congresso in Messico: il video mostra deputate che si prendono per i capelli - (LaPresse) Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull'abolizione dell'agenzia per la trasparenza. video.corriere.it

messico scoppia rissa congressoMessico, scoppia rissa nel Congresso: deputate si prendono per i capelli - (LaPresse) Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull'abolizione dell'agenzia per la trasparenza. stream24.ilsole24ore.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.