Messico scoppia rissa nel Congresso | deputate si prendono per i capelli

Durante una riunione di routine al Congresso di Città del Messico, una discussione sull’abolizione dell’agenzia per la trasparenza è sfociata in una violenta rissa tra deputati, con scambi di colpi e prese per i capelli. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le tensioni politiche e le dinamiche interne del parlamento messicano.

© Lapresse.it - Messico, scoppia rissa nel Congresso: deputate si prendono per i capelli Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull’abolizione dell’agenzia per la trasparenza. Il video della camera mostra alcune delle deputate che si spintonano, urlano e si tirano i capelli sul podio davanti alla camera. La disputa è scoppiata durante la discussione di una proposta per eliminare l’agenzia per la trasparenza della città e sostituirla con un nuovo organismo di controllo. Lo scontro ha portato a una sospensione temporanea della seduta. L’opposizione ha abbandonato l’aula mentre la coalizione di governo ha approvato le riforme in loro assenza. Lapresse.it WATCH: Fight Breaks Out Between Mexican Senate Leaders as Session Ends | Mexico News | N18G La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scoppia una rissa al Congresso in Messico: il video mostra deputate che si prendono per i capelli - (LaPresse) Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull'abolizione dell'agenzia per la trasparenza. video.corriere.it

Messico, scoppia rissa nel Congresso: deputate si prendono per i capelli - (LaPresse) Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico è degenerata in una rissa tra deputati, durante il dibattito sull'abolizione dell'agenzia per la trasparenza. stream24.ilsole24ore.com

Il 20 aprile 2010 nel Golfo del Messico esplose la piattaforma Deepwater Horizon. In pochi minuti si trasformò in un incendio che nessuno riuscì a spegnere. È stato uno dei peggiori disastri ambientali mai avvenuti. La piattaforma era di proprietà Transocean, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.