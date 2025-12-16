Messico rissa nel Congresso | deputate si prendono per i capelli

Durante una sessione del Congresso di Città del Messico, una discussione sull’abolizione dell’agenzia per la trasparenza è sfociata in una violenta rissa tra deputati, con protagonisti anche scontri fisici e momenti di forte tensione. L’incidente ha suscitato scalpore e attirato l’attenzione sull’atmosfera frammentata all’interno dell’istituzione.

Durante una sessione del lunedì al Congresso di Città del Messico, una discussione sull'abolizione dell'agenzia per la trasparenza è degenerata in una rissa tra deputati. Il video della camera mostra alcune delle deputate che si spintonano, urlano e si tirano i capelli sul podio davanti alla camera. La disputa è scoppiata durante la discussione di una proposta per eliminare l'agenzia per la trasparenza della città e sostituirla con un nuovo organismo di controllo.

