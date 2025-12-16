Il carcere di Lodi invita a donare radioline a pile per permettere ai detenuti di ricevere messaggi di affetto durante il Natale. L’iniziativa, promossa dai volontari in collaborazione con Radio Popolare, mira a ridurre la sensazione di isolamento e a rafforzare i legami tra i detenuti e i loro cari attraverso un momento di condivisione in diretta.

© Ilfattoquotidiano.it - Messaggi dei parenti per far sentire meno soli i detenuti a Natale: il carcere di Lodi raccoglie radioline a pile

“Cercansi radioline a pile portatili per far sentire meno soli i detenuti nel giorno di Natale”. A lanciare l’appello sono i volontari della Casa circondariale di Lodi che anche quest’anno con “Radio Popolare” hanno organizzato – grazie alla collaborazione della direttrice Anna Laura Confuorto, degli educatori dell’area trattamentale e degli agenti di polizia penitenziaria – uno scambio di auguri in diretta tra i parenti, gli amici e chi si trova dietro le sbarre. Il 25 dicembre dalle 9 alle 10,30 su Radio Popolare (canale Fm 107.6) verranno trasmessi i messaggi di auguri di alcune persone detenute nel carcere di Lodi, ma anche Rebibbia e Bollate: così amici e familiari potranno fare gli auguri ai propri cari intervenendo in diretta telefonica. Ilfattoquotidiano.it

