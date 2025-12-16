La cometa interstellare 3I/ATLAS si avvicina alla Terra, offrendo un evento astronomico di rara bellezza. Gli appassionati e gli esperti attendono con entusiasmo l’osservazione di questa cometa, che promette di essere visibile a occhio nudo. Ecco quando e come sarà possibile ammirarla nel cielo, un’occasione unica per gli amanti del cosmo.

© Cultweb.it - Messaggero stellare in visita: la cometa 3I/ATLAS sempre più vicina alla Terra e sarà visibile (ecco quando e come)

Gli astronomi sono in fermento per un evento rarissimo: l’avvicinamento della cometa interstellare 3IATLAS. Definita un “vagabondo cosmico”, questa cometa non fa parte del nostro sistema solare; è una vera e propria capsula del tempo che porta con sé i segreti di un altro angolo della Via Lattea. La sua particolarità è l’ orbita iperbolica (aperta), la più estrema mai registrata per un oggetto interstellare. Questo significa una cosa sola: dopo il suo passaggio, non tornerà mai più indietro. Il momento migliore per osservarla è intorno al 19 dicembre, quando la cometa raggiungerà la distanza minima dalla Terra. Cultweb.it

? 3I/ATLAS in 5 minuti… la cometa interstellare che visita il Sistema Solare

La cometa interstellare 3I/ATLAS vista ai raggi X! Arriva da un altro sistema stellare e sta attraversando il nostro come un viaggiatore cosmico di passaggio: è 3I/ATLAS, la terza cometa interstellare mai osservata. E ora l’ESA ha pubblicato una nuova e sorpren - facebook.com facebook