Messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà allarme di Zero Waste | A rischio 32 milioni del Pnrr per colpa delle Regione
La discarica di Mazzarrà Sant’Andrea rischia di perdere 32 milioni di euro del Pnrr a causa di ritardi nei lavori di messa in sicurezza. L’allarme di Zero Waste evidenzia le criticità e le conseguenze di una gestione che potrebbe compromettere i fondi destinati alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile.
La vicenda della discarica di contrada Zuppà, nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, si arricchisce di nuovi sviluppi, sollevando preoccupazioni per il rischio di perdere 32 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a causa dei gravi ritardi nell’attuazione dei lavori di. Messinatoday.it
