Mercosur Paolo Mascarino Pres Federalimentare | Grazie al Governo successo sulle clausole di salvaguardia Adesso la UE di fronte ad un bivio l’Italia può guidarla nella direzione giusta
Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, commenta il successo ottenuto dal Governo sulle clausole di salvaguardia nel contesto del Mercosur. Sottolinea come l’Europa si trovi di fronte a una scelta cruciale tra adattarsi alle pressioni esterne o aprirsi a nuovi mercati, con l’Italia che può svolgere un ruolo guida in questa direzione.
“La UE è di fronte ad un bivio: soccombere ai dazi USA e alla spinta espansiva dell’export cinese, oppure aprire nuovi grandi mercati per il suo export. Il Mercosur è una grande opportunità anche per tutta l’industria alimentare italiana, e il Governo Meloni ha fatto molto per tutelare il settore agricolo con opportune e solide clausole di salvaguardia”. Lo dichiara Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare “Ora però la UE deve decidere. In vista della cerimonia di avvio del trattato prevista per il 20 dicembre in Brasile - prosegue - è chiaro che se l’Europa non sarà presente, sarà la pietra tombale per questo accordo. Liberoquotidiano.it
