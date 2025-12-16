Paolo Mascarino commenta il successo ottenuto dal Governo nelle clausole di salvaguardia del Mercosur, evidenziando le sfide e le opportunità per l'Unione Europea. Con i dazi USA e la crescita dell'export cinese, l'UE si trova a un bivio: difendersi o aprire nuovi mercati per rafforzare la propria competitività globale.

© Ilgiornale.it - Mercosur, Paolo Mascarino: “Grazie al Governo successo sulle clausole di salvaguardia"

“La UE è di fronte ad un bivio: soccombere ai dazi USA e alla spinta espansiva dell’export cinese, oppure aprire nuovi grandi mercati per il suo export. Il Mercosur è una grande opportunità anche per tutta l’industria alimentare italiana, e il Governo Meloni ha fatto molto per tutelare il settore agricolo con opportune e solide clausole di salvaguardia”. Lo dichiara Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare “Ora però la UE deve decidere. In vista della cerimonia di avvio del trattato prevista per il 20 dicembre in Brasile - prosegue - è chiaro che se l’Europa non sarà presente, sarà la pietra tombale per questo accordo. Ilgiornale.it

